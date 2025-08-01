Інтерфакс-Україна
Події
16:06 01.08.2025

Зеленський і Стармер обговорили санкції проти Росії та взаємодію з американськими партнерами

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Зеленський і Стармер обговорили санкції проти Росії та взаємодію з американськими партнерами
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої, зокрема, обговорив оборонні потреби України, санкції проти Росії та взаємодію з американськими партнерами.

"Говорив із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Кір висловив співчуття з приводу загибелі наших людей унаслідок російського обстрілу Києва. Це був абсолютно підлий, жорстокий удар ракетами і дронами, який забрав життя 31 людини, серед яких п’ятеро – діти. Ми говорили сьогодні саме про те, як зупинити вбивства, дати більше захисту нашим людям і змусити Росію закінчити цю війну", - написав Зеленський у Телеграмі у п'ятницю.

Зеленський зазначив, що також сторони обговорили нагальність збільшення виробництва дронів, особливо перехоплювачів. "Є конкретна фінансова потреба, і ми домовилися знайти рішення", - додав він.

"Також ми говорили про санкції. Росія їх справді боїться, як би не намагалася вдавати, що це її не обходить. Санкції точно працюють, і їх буде тільки більше. Працюємо з усіма над скоординованими обмежувальними заходами", - наголосив президент.

За словами Зеленського, він обговорив зі Стармером взаємодію з американськими партнерами, зокрема координацію кроків із президентом США ДональдомТрампом, і можливі формати мирних переговорів на рівні лідерів.

"Готуємось і до активної дипломатичної роботи з нашими партнерами у Європі та США. Узгодили позиції перед майбутніми міжнародними заходами", - акцентував він.

Теги: #війна #розмова #стармер #зеленський

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