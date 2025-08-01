Внаслідок атаки дронами пошкоджена Білоцерківська меблева фабрика

Внаслідок ворожої атаки дронами в ніч на 1 серпня пошкоджена Білоцерківська меблева фабрика (ТОВ "Укрюг").

"У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки сталося загорання виробничих приміщень та часткове руйнування адміністративної будівлі одного з меблевих підприємств. Рятувальники продовжують гасіння пожежі на території виробництва", - повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник в телеграм.

За повідомленням ДСНС, до ліквідації наслідків залучені понад 100 рятувальників та 34 одиниці техніки ДСНС, серед якої робототехніка.

Постраждалих немає.