Інтерфакс-Україна
Події
15:02 01.08.2025

Внаслідок атаки дронами пошкоджена Білоцерківська меблева фабрика

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Внаслідок ворожої атаки дронами в ніч на 1 серпня пошкоджена Білоцерківська меблева фабрика (ТОВ "Укрюг").

"У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки сталося загорання виробничих приміщень та часткове руйнування адміністративної будівлі одного з меблевих підприємств. Рятувальники продовжують гасіння пожежі на території виробництва", - повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник в телеграм.

За повідомленням ДСНС, до ліквідації наслідків залучені понад 100 рятувальників та 34 одиниці техніки ДСНС, серед якої робототехніка.

Постраждалих немає.

Теги: #атака_бпла_рф #біла_церква

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