Ворог атакував Дніпропетровщину: є постраждалі, знищено три БпЛА

Вночі сили протиповітряної оборони знищили три ворожі безпілотники над Дніпропетровською областю, внаслідок атаки постраждали кілька громад, є поранені та руйнування, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Телеграм у п’ятницю вранці.

Під ворожий удар потрапили Васильківська, Українська та Миколаївська громади Синельниківського району: "Поранена жінка 35 років. Сталися пожежі. Пошкоджений заклад освіти, поштове відділення, сільськогосподарські підприємства та приватна оселя".

Також російські війська завдали ударів керованими авіаційними бомбами по Покровській громаді — влучили в житловий будинок. За попередніми даними, постраждали діти.

Протягом ночі продовжувалися атаки по Нікопольському району — окупанти застосовували дрони й артилерію. Постраждали райцентр, Червоногригорівська та Марганецька громади. Поранення отримав 25-річний чоловік, йому надано медичну допомогу. Сталася пожежа, пошкоджено приватний будинок, автомобіль та об’єкти інфраструктури.

"За уточненою інформацією через вчорашній удар дроном у Нікополі пошкоджена ще одна оселя", — зазначив Лукашук.