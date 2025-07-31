Інтерфакс-Україна
Події
22:22 31.07.2025

Посли G7 в Україні вітають відновлення незалежності НАБУ і САП

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Посли G7 в Україні вітають відновлення незалежності НАБУ і САП та висловлюють повагу народу України за незмінну відданість захисту незалежності антикорупційних інституцій.

"Ми вітаємо відновлення незалежності НАБУ і САП, ініційоване Володимиром Зеленським та оперативно ухвалене Верховною Радою — це необхідний і важливий крок для збереження єдності, довіри до системи врядування України та покращення бізнес-клімату", - йдеться у повідомленні послів у соцмережі Х.

У G7 також висловили повагу народу України за незмінну відданість захисту незалежності антикорупційних інституцій і просуванню важливих реформ.

"Ми твердо стоїмо поруч із ними, підтримуючи їхні прагнення до справедливого, заснованого на верховенстві права та євроатлантичного майбутнього", - зазначили посли.

Джерело: https://x.com/g7ambreformua/status/1950955533361426565?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA

Теги: #закон #сап #набу #g7

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