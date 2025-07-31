Інтерфакс-Україна
Події
20:35 31.07.2025

На Запоріжжі з прифронтового села евакуйовано 7 людей, серед них – 2 дітей

1 хв читати
На Запоріжжі з прифронтового села евакуйовано 7 людей, серед них – 2 дітей

Родину з сімох людей евакуйовано поліцейськими та Капеланським патрулем з Веселянки (Запорізька обл.) через посилення ворожих обстрілів, повідомили в Національній поліції України.

"Велику родину вивозили під канонаду недалеких вибухів. Люди налякані – вночі вони пережили артобстріл та чергову авіаційну атаку. Пересиділи в погребі разом з дітьми. По селу – вирви та зруйновані будинки", - йдеться у повідомленні.

За інформацією, родина, в якій є двоє дівчат, 9 та 16 років, та їх пухнасті улюбленці – сімейство котів, помандрує до Запоріжжя, а невдовзі – до Одеської області, де для вимушених переселенців підшукали житло.

Діти сподіваються не лише на безпеку, а й на те, що нарешті зможуть повноцінно навчатися у школі.

 

Теги: #запорізька #евакуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:24 30.07.2025
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

22:33 29.07.2025
МВС та ЦПД спростували інформацію про нібито підвищений радіоактивний фон в Запорізькій області

МВС та ЦПД спростували інформацію про нібито підвищений радіоактивний фон в Запорізькій області

10:32 29.07.2025
Внаслідок удару РФ по Біленьківській колонії загинуло 17 засуджених, ще 42 зазнали поранень

Внаслідок удару РФ по Біленьківській колонії загинуло 17 засуджених, ще 42 зазнали поранень

07:49 29.07.2025
Шістнадцять людей загинуло і 35 поранено внаслідок російської атаки по пенітенціарному закладу у Запорізькій області

Шістнадцять людей загинуло і 35 поранено внаслідок російської атаки по пенітенціарному закладу у Запорізькій області

07:28 29.07.2025
Пенітенціарний заклад у Запорізькій області потрапив під удар ворога, є загиблі й поранені

Пенітенціарний заклад у Запорізькій області потрапив під удар ворога, є загиблі й поранені

07:09 28.07.2025
Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

20:57 25.07.2025
Окупанти атакували дроном приватну автівку в Запорізькій області, загинули 2 мирних жителів

Окупанти атакували дроном приватну автівку в Запорізькій області, загинули 2 мирних жителів

08:20 25.07.2025
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, постраждала жінка

Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, постраждала жінка

18:16 24.07.2025
Примусова евакуація сімей з дітьми оголошена з Добропілля та 9 сіл двох громад – Донецька обладміністрація

Примусова евакуація сімей з дітьми оголошена з Добропілля та 9 сіл двох громад – Донецька обладміністрація

14:26 24.07.2025
УЧХ допомагає постраждалим від атак РФ в Одесі та Черкасах

УЧХ допомагає постраждалим від атак РФ в Одесі та Черкасах

ВАЖЛИВЕ

Зеленський розраховує, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати

Українські підрозділи захищають свої позиції у Часовому Яру

Кількість загиблих у Києві зросла до 15 людей, серед них 2 дітей

Кількість загиблих у Києві зросла до 14 людей – ДСНС

У Києві вже 13 загиблих людей – КМВА

ОСТАННЄ

Зеленський розраховує, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати

Українські підрозділи захищають свої позиції у Часовому Яру

Кількість загиблих у Києві зросла до 15 людей, серед них 2 дітей

Спровоковану ракетним ударом масштабну пожежу на складах у передмісті Харкова ліквідовано

Кількість загиблих у Києві зросла до 14 людей – ДСНС

Угода ЄС-США в енергетиці охоплює закупівлі СПГ, нафти, ядерного палива, передових технологій та інвестицій - ЄК

АМКУ надав дозвіл оператору мережі UPG на оренду ще 47 АЗС групи "Приват"

Стефанчук запропонував врегулювати питання про онлайн-трансляції засідань парламенту відповідно до Регламенту Ради

У Києві вже 13 загиблих людей – КМВА

"ДТЕК" відновив електропостачання для понад 350 тис. абонентів у Київській обл. після негоди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА