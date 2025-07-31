На Запоріжжі з прифронтового села евакуйовано 7 людей, серед них – 2 дітей

Родину з сімох людей евакуйовано поліцейськими та Капеланським патрулем з Веселянки (Запорізька обл.) через посилення ворожих обстрілів, повідомили в Національній поліції України.

"Велику родину вивозили під канонаду недалеких вибухів. Люди налякані – вночі вони пережили артобстріл та чергову авіаційну атаку. Пересиділи в погребі разом з дітьми. По селу – вирви та зруйновані будинки", - йдеться у повідомленні.

За інформацією, родина, в якій є двоє дівчат, 9 та 16 років, та їх пухнасті улюбленці – сімейство котів, помандрує до Запоріжжя, а невдовзі – до Одеської області, де для вимушених переселенців підшукали житло.

Діти сподіваються не лише на безпеку, а й на те, що нарешті зможуть повноцінно навчатися у школі.