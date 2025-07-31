"Укрзалізниця" у першому півріччі перевезла 14,4 млн тонн будматеріалів

Обсяг перевезень будматеріалів АТ "Укрзалізниця" ("УЗ") у січні-червні 2025 року становив 14,4 млн тонн, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи компанії Валерій Ткачов на Ukrainian Investment Congress 2025 в четвер у Києві.

"Навіть попри війну перевезення будівельних матеріалів залізничним транспортом зростає. За 2022 рік ми перевезли 22,8 млн тонн, за 2023-й рік – 29, 6 млн і за 24-й рік – 30,3 млн тонн. У першому півріччі 2025-го року теж маємо приріст обсягів перевезення - 14,4 млн тонн будматеріалів", - повідомив він.

Ткачов зазначив, що на даний момент потенціал "Укрзалізниці" використовується приблизно на 50%, і закликав учасників конгресу стати більш активними клієнтами.

"Ми веземо вантажі увесь рік, за будь-якої погоди, навіть під обстрілами, і готові допомагати економіці виживати в цей непростий час. Тому запрошуємо всіх, хто генерує вантажі, хто завозить, вивозить, експортує, імпортує, звертатися до "Укрзалізниці", - наголосив представник перевізника.