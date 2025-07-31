Кількість загиблих в Києві зросла до 11 людей – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Кількість загиблих у Києві зросла до 11 людей, з них – 1 дитина, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Постраждало 93 особи, з них – 11 дітей", - вказується у повідомленні.

Як зазначає поліція Києва, всі 8 загиблих у Святошинському районі - мешканці зруйнованого підʼїзду девʼятиповерхівки.

"Серед вбитих росією: 6-річний хлопчик, який помер дорогою до лікарні. Щойно рятувальники деблокували тіло ще одного чоловіка та жінки, їх особи наразі встановлюються", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

У Соломʼянському районі загинуло троє жителів чотирьохповерхівки - чоловіки віком від 36 до 67 років.

На місці ударів продовжують працювати рятувальники. Аварійно-пошукові роботи тривають.

Раніше повідомлялося про вісім загиблих та 135 поранених, серед яких 12 дітей.