Інтерфакс-Україна
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15:16 31.07.2025

Рада ухвалила закон про ветеранське підприємництво

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Рада ухвалила закон про ветеранське підприємництво

Верховна Рада 279-ма голосами схвалила у другому читанні і в цілому закон "Про ветеранське підприємництво".

"Верховна Рада ухвалила закон про ветеранське підприємництво. Він вперше визначає, що таке ветеранський бізнес, і передбачає пільгове кредитування, компенсації, гранти, оренду держмайна без аукціону та пріоритет у держзакупівлях", - написала премʼєр-міністр Юлія Свириденко в телеграм-каналі.

Вона відзначила, що наступним кроком стане прийняття найближчим часом підзаконних актів, які дадуть змогу реалізувати всі інструменти підтримки.

Згідно з повідомленням Міністерства у справах ветеранів, законопроєкт розроблено народними депутатами спільно з Мінветеранів, іншими державними органами, Українським ветеранським фондом, представниками громадянського суспільства та самими ветеранами й ветеранками.

"Закон вперше дає чітке визначення, що таке ветеранське підприємництво, закріплює принципи державної політики у цій сфері, а також визначає механізми державної підтримки", - додали у відомстві.

Зокрема, установлено, що ветеранське підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність або незалежна професійна діяльність, що здійснюється суб'єктами ветеранського підприємництва з метою досягнення економічних і соціальних результатів, у тому числі одержання прибутку.

Згідно з документом, суб’єктами ветеранського підприємництва є: ветерани та ветеранки, зареєстровані як ФОП; самозайняті особи або юридичні особи, де ветерани та ветеранки є власниками (володіють щонайменше 100% статутного капіталу або всі члени — ветерани та ветеранки).

Основні напрями державної політики, які закріплюються законом: впровадження стимулюючих механізмів; ветеранських підприємств до державних і регіональних закупівель через зарезервовані контракти (до 5% бюджету); надання підтримки у формі кредитів, компенсацій відсотків, державних гарантій, фінансової допомоги (поворотної та безповоротної); надання права оренди державного та комунального майна без аукціону; організація навчання ветеранів та демобілізованих осіб для започаткування бізнесу; спрощення дозвільних процедур і нагляду; стимулювання впровадження інновацій і новітніх технологій; сприяння виходу продукції на зовнішні ринки; залучення міжнародних фінансових організацій до реалізації інвестпроєктів; надання пріоритету у розвитку на нових ринках; моніторинг ефективності заходів підтримки з урахуванням економічної ситуації; створення умов для роботи в індустріальних парках і технопарках.

Також запроваджується спеціальний режим економічної підтримки ветеранського підприємництва, що передбачає надання суб’єктам ветеранського підприємництва преференційних заходів, зокрема щодо участі в державних та муніципальних програмах підтримки, отримання субсидій, грантів, доступу до пільгових умов кредитування або участі у спеціалізованих тендерних процедурах.

"В прикінцевих положеннях передбачено зміни до законодавства, які зобов’язують органи місцевого самоврядування розробляти регіональні програми підтримки ветеранського підприємництва, узгоджуючи та координуючи їх із центральним органом виконавчої влади, відповідальним за формування та реалізацію політики у цій сфері", - йдеться в повідомленні.

Теги: #законопроєкт #мінветеранів #свириденко #верховная_рада

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