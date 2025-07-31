Інтерфакс-Україна
Події
14:24 31.07.2025

Зеленський і Навроцький домовилися про обмін візитами

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Зеленський і Навроцький домовилися про обмін візитами
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким, лідери домовилися щодо обміну візитами.

"Обговорили ключові події, які відбудуться найближчими місяцями. Домовилися про обмін візитами, під час яких обговоримо всі актуальні питання двосторонньої співпраці. Обов’язково визначимо формати взаємодії, які дадуть реальний результат для наших країн, наших людей", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Окрім того, під час розмови президент України привітав співрозмовника з перемогою на виборах 1 червня та побажав успіху.

"Розраховуємо, що Польща й надалі залишатиметься нашим надійним партнером і союзником. Ми цінуємо всю підтримку, надану Польщею від самого початку повномасштабної війни: військову, політичну та гуманітарну", - додав Зеленський.

Він також поінформував Навроцького про наслідки чергового масованого російського обстрілу та про ситуацію на фронті.

"Для нас дуже важливо, щоб Польща продовжувала допомагати Україні. Адже ми захищаємо не лише себе, а й усю нашу Європу, і зокрема Польщу", - наголосив глава Української держави.

Він подякував польському лідеру за готовність працювати разом і запевнення в подальшій підтримці України.

Теги: #кароль_навроцький #телефонна_розмова #зеленський

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