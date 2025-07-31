Нічна атака РФ була спеціально прорахованою так, щоб перевантажити систему ППО, - Зеленський

Російська атака у ніч на четвер була спеціально прорахованою так, щоб перевантажити систему ППО, основною мішенню був Київ, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"Атака була дуже підлою та спеціально прорахованою так, щоб перевантажити систему ППО. Київ був основною мішенню для "шахедів", інших дронів і ракет, але також є пошкодження в інших наших регіонах. Рятувальні роботи триватимуть стільки, скільки потрібно для з’ясування долі кожної людини. Сил і засобів достатньо. Я вдячний кожному, хто працює для порятунку людей і надає допомогу", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

За словами президента, рятувальники шукають людей під завалами. "Є врятовані. Інформація по кожному прізвищу перевіряється", - додав він.

Відомо про 8 загиблих і 82 постраждалих у результаті російського обстрілу Києва.