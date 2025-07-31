Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку зросла до 52 осіб

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кількість постраждалих у Києві внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки зросла до 52 людей, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Масована комбінована атака росіян цієї ночі забрала життя щонайменше 6 людей. Кількість постраждалих зросла до 52", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграмі у четвер.

Повідомляється, що ліквідація наслідків триває у Святошинському та Солом’янському районах столиці. До робіт залучені понад 300 рятувальників і 65 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомлялося, серед постраждалих 9 дітей. Одна дитина загинула.