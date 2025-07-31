10:20 31.07.2025
Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку зросла до 52 осіб
Фото: https://t.me/dsns_telegram
Кількість постраждалих у Києві внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки зросла до 52 людей, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Масована комбінована атака росіян цієї ночі забрала життя щонайменше 6 людей. Кількість постраждалих зросла до 52", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграмі у четвер.
Повідомляється, що ліквідація наслідків триває у Святошинському та Солом’янському районах столиці. До робіт залучені понад 300 рятувальників і 65 одиниць техніки ДСНС.
Як повідомлялося, серед постраждалих 9 дітей. Одна дитина загинула.