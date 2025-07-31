Інтерфакс-Україна
Події
09:55 31.07.2025

Ворожий обстріл пошкодив залізничну інфраструктуру в одному з районів Києва

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Російські війська під час нічного обстрілу Києва пошкодили залізничну інфраструктуру в одному з районів міста, постраждалих немає, повідомила "Укрзалізниця" у телеграм-каналі в четвер.

Рух на пошкодженій ділянці тимчасово здійснюється тепловозами, відновлення повноцінного руху очікується вранці цього дня, зазначила компанія.

Поїзди далекого сполучення рухаються за графіком, проте можливі незначні відхилення від графіку потягів Kyiv City Express в напрямку від Святошина до станції Київ-Пасажирський, додала УЗ.

"Працюємо, щоб якнайшвидше повернутись до звичного графіку", – наголосила компанія.

Теги: #атака_рф #залізниця #інфраструктура

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