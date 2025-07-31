У Пензі атаковано радіозавод з виробництва сучасних військових засобів зв’язку

У Пензі було уражено радіозавод з виробництва сучасних засобів зв’язку для збройних сил Росії, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"У російській Пензі був атакований радіозавод", - написав він у телеграмі у четвер.

За даними ЦПД, цей завод спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв’язку для збройних сил РФ. Випускає мобільні комплекси управління; системи автоматизованого бойового управління; радіостанції для Сухопутних військ, Повітряно-десантних військ та Ракетних військ стратегічного призначення; модернізовані командно-штабні машини (КШМ) на базі бронетехніки.

"Важливе підприємство ВПК рф", - наголосив Коваленко.