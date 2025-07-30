Республіканці внесли на розгляд Сенату законопроєкт про фонд фінансування передання зброї Україні - ЗМІ

Члени Сенату США від Республіканської партії Роджер Вікер та Джим Ріш запропонували розглянути Закон про мир (The Peace Act), повідомив The Wall Street Journal.

Законопроект від провідних республіканців Сенату (Вікер очолює Комітет Сенату з питань збройних сил) передбачає створення фонду в Казначействі для прийому грошей від союзників. Очікується, що внески європейських партнерів становитимуть від 5 до 8 млрд доларів на рік.

Ці кошти Пентагон зможе використовувати для оплати замовлень військовим підрядникам для поповнення запасів військової техніки США, що в свою чергу спростить постачання наявного обладнання в Україну.

"Закон про мир, запропонований сенаторами Роджером Вікером (республіканець від штату Міссісіпі) та Джимом Рішем (республіканець від штату Айдахо), надає найдетальніший на сьогоднішній день план того, як Трамп може реалізувати свій новий план озброїти Київ за європейські кошти після того, як його зусилля щодо швидкого припинення війни в Україні зазнали невдачі", - пише видання.

Джерело: https://www.wsj.com/politics/policy/us-weapons-ukraine-europe-funds-be3096c2?mod=politics_lead_story