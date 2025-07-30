Інтерфакс-Україна
Події
21:52 30.07.2025

Сибіга зустрівся з представниками оборонних компаній Фінляндії

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Сибіга зустрівся з представниками оборонних компаній Фінляндії
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час робочого візиту до Фінляндії провів зустріч з представниками Асоціації оборонних та аерокосмічних підприємств Фінляндії (PIAFI). Про це Сибіга повідомив на платформі X в середу.

"Я був радий розпочати свій робочий візит до Фінляндії із зустрічі з провідними оборонними компаніями країни, членами Фінської оборонної та аерокосмічної промисловості. Я подякував Фінляндії, її уряду, бізнесу та народу за підтримку України, і найголовніше, своєчасною військовою допомогою", - написав Сибіга на X.

Міністр запросив фінські компанії взяти участь у наступному міжнародному форумі оборонної промисловості в Україні цієї осені та запропонував розглянути можливість проведення окремого українсько-фінського оборонного форуму.

"Я також висловив велику зацікавленість України в унікальному досвіді Фінляндії в будівництві укриттів. Ми вдячні фінським друзям за керівництво відповідною коаліцією та з нетерпінням чекаємо на розвиток її діяльності", - додав Cибіга на X.

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Теги: #сибіга #фінляндія

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