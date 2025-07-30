Інтерфакс-Україна
Події
19:39 30.07.2025

Сирський наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах

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Сирський наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час щомісячної наради з питань підготовки наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах.

"Окремо наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах. У зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів – вся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю. Реагувати на сигнали повітряної тривоги і появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво", - написав він у фейсбуці у середу.

Сирський зазначив важливість якості підготовки воїнів як основи стійкості військ. "Цей напрям діяльності Збройних сил має залишатися для нас пріоритетним. Акцентував на цьому увагу під час щомісячної наради з питань підготовки", - наголосив Сирський.

Головнокомандувач нагадав про збільшення тривалості курсу базової загальновійськової підготовки з 49 до 51 доби ( додано час на навчання з протидії ударним дронам, з вогневої та інженерної підготовки, виживання в окопних умовах. Оновлено також програму адаптації та допідготовки військовослужбовців до ведення бойових дій після прибуття з навчальних центрів до військових частин.

"Сучасна війна вимагає гнучкості та швидшого запровадження новацій, зокрема й у сфері фахового навчання персоналу. Відтак, зокрема, розгортатимемо підвищення кваліфікації військовослужбовців на легкому автотранспорті", - повідомив Сирський.

Під час наради обговорили також стан підготовки самого інструкторсько-викладацького складу навчальних центрів, підвищення їхньої кваліфікації та аспекти навчання інструкторів на території країн-партнерів.

"Триває робота зі створення Школи підготовки інструкторів, у чому Збройним Силам сприяє благодійний фонд "Повернись живим". Це приклад партнерства громадянського суспільства та армії, який варто розвивати і масштабувати. Таким чином профінансовано будівництво трьох фахових шкіл підготовки – БпЛА, РНК і РЕБ", - зазначив Сирський.

"Ще раз наголошую: головне – це люди. Їхня навченість, їхня безпека, їхні життя. Чим кращою буде підготовка наших воїнів, тим більш захищеними будуть і вони самі, і вся наша країна", - написав Сирський.

Як повідомлялося, війська РФ 29 липня завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, внаслідок чого троє людей загинули та 18 військовослужбовців зазнали поранень.

 

Теги: #зсу #безпека #підготовка

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