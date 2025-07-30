Інтерфакс-Україна
Події
18:52 30.07.2025

Коломойський оскаржить рішення суду за позовом ПриватБанку

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Коломойський оскаржить рішення суду за позовом ПриватБанку

Ексвласник ПриватБанку Ігор Коломойський, які вже майже два роки знаходиться під вартою, планує оскаржити рішення Високого суду Лондона на користь ПриватБанку у його позові проти ексвласників та пов’язаних з ним компаній.

"Рішення Високого суду Лондона буде оскаржене. Ми подолаємо всіх разом взятих українських корупціонерів, будь вони з табору Порошенка, чи Єрмака-Зеленського, правда та справедливість будуть відновлені", – йдеться у офіційній заяві пресслужби бізнесмена у середу у Facebook.

Коломойський стверджує, що влада України у змові з нинішнім керівництвом НБУ та націоналізованого Приватбанку застосувала проти нього незаконні санкції, неконституційно позбавила громадянства України, "паралельно по-рейдерськи відібравши майже всі активи і злочинним шляхом позбавили волі по безпідставним звинуваченням".

Ексвласник ПриватБанку вважає, що силовики СБУ, БЕБ за підтримки Офісу президента позбавили його можливості ефективно захищатися у судах, включаючи Високий суд Лондона.

"У мене не було достатньо часу, достатньо можливостей для оплати роботи адвокатів та збору доказів", – наголошує Коломойський.

На його думку, ця справа має і політичний характер, щоб відволікти від ситуації в країні, та заявляє, що в 2014 році разом з соратниками не дав встановити "новоросію" на Сході та Півдні України.

Ексвласник ПриватБанку також допускає корупційний вплив на суд від політичних лідерів Великобританії.

Як повідомлялося, націоналізований у грудні 2016 року ПриватБанк за рік подав позов до Високого суду Лондона проти ексвласників Коломойського і Боголюбова, а також імовірно пов'язаних із ними шести британських компаній і домігся припису суду про всесвітній арешт їхніх активів на суму понад $2,5 млрд.

Своєю чергою захист Коломойського і Боголюбова відкидав звинувачення і стверджував, що банку не вдалося виявити конкретні дії ексвласників, які були незаконними з позиції законодавства України або які безпосередньо призвели до збитків банку.

Заключні слухання у Високому суді Лондона почалися в середині червня 2023 року у тому числі й через те, що суддя відклав їх через війну. Банк заявив, що до цього часу розмір позову збільшився з початкових $1,9 млрд майже до $4,5 млрд, оскільки відсотки нараховують у розмірі приблизно $500 тис. щодня, а судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів залишається чинним.

Після оголошення рішення суду ПриватБанк заявив про беззаперечну перемогу. "У судовому рішенні, винесеному сьогодні, Високий суд Лондона визнав, що ці двоє осіб незаконно привласнили майже $2 млрд коштів банку за допомогою "дуже складної схеми перекредитування, яка діяла в інтересах фізичних осіб-відповідачів", – зазначається у релізі.

ПриватБанк нагадує, що момент націоналізації він був недокапіталізований на суму близько $5,5 млрд і згодом був рекапіталізований державою.

Юристи ПриватБанку стверджують, що Лондонський суд встановив, що немає жодних підстав вважати, що відмова Коломойського давати свідчення може бути виправдана його ув'язненням, і він не надав жодних доказів того, що його поява в якості свідка може зашкодити його захисту від окремих звинувачень, проти яких він зараз виступає в Україні.

За даними банку, суддя також постановив, що "надані документи були недостатніми у низці дуже важливих аспектів, і очевидно, що значна частина документації, яка існувала, була або знищена, або приховувалася". Окрім того Коломойський "прагнув зробити процес розкриття інформації якомога болючішим для банку, надаючи при цьому інформацію по краплях, щоб створити враження, що він виконує свої зобов'язання" і "цілеспрямовано прийняв рішення про знищення даних, які могли б мати відношення до поточного провадження".

ПриватБанк – найбільший державний Банк України. На сьогодні в банку обслуговуються понад 18 млн активних клієнтів, а загалом його послугами користуються 70% українців. Банк є лідером в роздрібному сегменті та активно впроваджує послуги для малого та середнього бізнесу, має розгалужену мережу з 1186 відділень, 6850 банкоматів, майже 10,4 тисячі терміналів самообслуговування та понад 308 тис. POS-терміналів по всій території країни. Команда ПриватБанку налічує понад 19 тис. працівників.

Теги: #оскарження #суд #приватбанк #рішення #коломойський

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