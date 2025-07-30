Шмигаль: Міноборони чекає аудит угод та фінансів, а також кадрова інвентаризація

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Міністерство оборони наразі чекає повномасштабний аудит – аудит угод та фінансів, а також кадрова інвентаризація в департаментах та в управліннях у зв'язку з об'єднанням міністерств – оборони і стратегічних галузей промисловості, повідомив новий очільник міністерства Денис Шмигаль.

"В міністерстві, в будь-якій організації завжди є сильні, професійні люди. Була сформована дуже хороша, сильна команда заступників. Частина з них залишилась і сподіваюсь, що ми разом зможемо втілити багато пріоритетних проєктів, завдань президента, завдань керівництва держави. Також зараз ми проведемо повну кадрову інвентаризацію в департаментах, в управліннях у зв'язку з об'єднанням міністерств – оборони і стратегічних галузей промисловості", - сказав він в інтерв'ю BBC Україна, оприлюдненому на сайті у середу.

За його словами, також буде проведений аудит угод, фінансів з "метою покращення певних процесів, а не для критики".

Коментуючи стан справ у Державному операторі тилу (ДОТ) та Агенції оборонних закупівель (АОЗ), що керуються Міноборони, Шмигаль зазначив: "Коли я заходив на посаду міністра оборони України, я сказав, що ми зосередимося на трьох питаннях. Перше, і ключове, це люди. Друге, це система. Треба налагодити роботу міністерства, щоб воно працювало як годинник. І, третє, закупівлі зброї – це АОЗ, і на сьогодні воно стоїть на певних рейках. Арсен Жумаділов (очільник АОЗ – ІФ-У) призначений відповідно до всіх необхідних процедур. Робота йде".

Шмигаль зауважив, що стосовно забезпечення армії у нього "немає нарікань". "На 99% все працює сьогодні більш-менш відлагоджено в АОЗ і в ДОТ. Відповідно, з цього я роблю висновок, що керівник, команда, які там сьогодні працюють, рухаються в правильному напрямку".

Приєднання Мінстратегпрому до Міноборони Шмигаль назвав "правильним політичним рішенням": "Зараз йде війна, українська економіка стала на військові рейки, почало зростати українське оборонне виробництво, і зараз нам необхідна можливість швидше реагувати, треба прибрати зайві бюрократичні зв'язки, прибрати природну конкуренцію між міністерствами. Тому об'єднання сьогодні, в цей час повномасштабної війни – я вважаю, що це правильне політичне рішення. (…) Коли це одне міністерство, ми розуміємо, що ми несемо відповідальність за виробництво того, що необхідно Збройним силам. І коли Збройні сили кажуть: нам потрібні дрони, нам потрібні БТРи, нам потрібні танки, нам потрібні гаубиці – будь ласка, тут же це виробляється".

Також Шмигаль повідомив про "швидкі рішення" стосовно десятків підприємств, які напряму є державними підприємствами міністерства. "Ті підприємства, що "живі" - корпоратизуємо і передамо в Укроборонпром. Підприємства, які не "живі", але мають нерухомість – всі в Фонд держмайна на приватизацію. Підприємства, які можуть отримати інвестора, про якого ми мріємо – у Фонд держмайна на залучення інвестора. Але в Міноборони не має лишитись державних підприємств. Міністерство має формувати політику, це має бути політичний орган без прямого управління".