Інтерфакс-Україна
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18:00 30.07.2025

Кабмін і Рада створять єдиного державного оператора з меліорації, нецентральні зрошувальні системи передадуть ОВК - Соболев

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Кабмін і Рада створять єдиного державного оператора з меліорації, нецентральні зрошувальні системи передадуть ОВК - Соболев
Фото: https://me.gov.ua/News/

Оновлення законодавства в галузі меліорації найближчим часом завершать і створять єдиного державного оператора, тому господарські мережі та нецентральні магістралі зрошувальних систем потрібно передати організаціям водокористувачів (ОВК), повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час поїздки до Миколаївської області.

"Зрошення має стратегічне значення. Це комплексна реформа, де необхідно підтримувати баланс між забезпеченням водою агровиробників та населення. І ми націлені багато зробити в цьому напрямі. Ми хочемо, аби аграріям було легше працювати, тож спрямуємо зусилля і на інші напрями, зокрема на підтримку прифронтових регіонів", — процитувала його виступ на робочій нараді пресслужба Мінекономіки.

Соболев зазначив, що питання зрошення є одним із пріоритетних для уряду, прем’єр-міністра та президента України. Над його вирішенням активно працюватимуть, аби мати змогу підтримати агровиробників.

Під час засідання було порушено питання екологічних аспектів зрошення. Забір води впливає на довкілля, тому важливо стежити, щоб не зашкодити навколишньому середовищу.

Учасники наради також обговорили стан посівів сільгоспкультур внаслідок посухи, державну підтримку аграріїв, зокрема на прифронтових територіях, питання збереження кадрів у прифронтових регіонах центральних органів виконавчої влади, таких як Держпродспоживслужба, Держгеокадастр, Держекоінспекція, Держводагентство, Держрибагентство.

Окремо торкнулися питання можливостей використання аграріями грантів для переробних підприємств в рамках "Зроблено в Україні". Можливості програми розширено: підприємці, зокрема й аграрії, можуть отримати кошти не лише на модернізацію виробництва, а й на відновлення потужностей, якщо вони постраждали від війни. 

Теги: #овк #мінекономіки #соболев

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