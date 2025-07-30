Чехія готує нові пакети військової допомоги - Шмигаль

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Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч із радником прем’єр-міністра Чеської Республіки з питань національної безпеки Томашом Пояром, під час якої, зокрема, обговорив постачання боєприпасів та співпрацю у сфері оборонної промисловості.

"Чеська сторона поінформувала про підготовку нових пакетів військової допомоги, які суттєво підсилять ППО, РЕБ та далекобійні спроможності", - написав Шмигаль у телеграм у середу.

Він зазначив, що під час зустрічі зосередилися на забезпеченні найбільш нагальних потреб українського війська. Особливий фокус – на поставках боєприпасів. "Чеська ініціатива стала надзвичайно важливим інструментом постачання снарядів ключових калібрів", - написав Шмигаль.

Він зазначив, що були детально обговорені майбутні поставки, конкретні графіки та плани, як на цей рік, так і у 2026 році. "Разом з Чехією будемо розвивати механізми Чеської ініціативи, аби наші воїни були забезпечені необхідними снарядами", - додав Шмигаль.

Міністр також акцентував інший перспективний напрямок – співпрацю у сфері оборонної промисловості.

"Вже створюємо спільні підприємства та реалізуємо низку важливих проєктів, зокрема щодо виробництва снарядів та гвинтівок Bren 2 в Україні. З чеською делегацією проаналізували можливості запуску нових проєктів у Чехії за участі провідних українських компаній для підтримки Сил оборони України", - зазначив Шмигаль.