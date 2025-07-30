Інтерфакс-Україна
Події
17:04 30.07.2025

Генштаб ЗСУ: На всій лінії фронту станом на 16:00 зафіксовано 121 бій, найгарячіше – на покровському напрямку

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Генштаб ЗСУ: На всій лінії фронту станом на 16:00 зафіксовано 121 бій, найгарячіше – на покровському напрямку
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

На всій лінії фронту від початку доби та станом на 16:00 відбулося 121 бойове зіткнення, найгарячіше – на покровському напрямку, де зафіксовано 30 атак ворога, 25 з яких вже відбито, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"На північно-слобожанському і курському напрямках українські оборонці відбили 11 атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають досі. Противник від початку доби завдав чотири авіаційні удари, скинув 12 керованих авіаційних бомб та здійснив 170 артилерійських обстрілів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню", - зазначено у зведенні Генштабу у телеграмі у середу.

Українські воїни сьогодні зупинили п’ять атак ворога в районі населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка на південно-слобожанському напрямку.

На куп’янському напрямку агресор чотири рази здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та в напрямку Куп’янська.

Від обстрілів з території російської федерації потерпали прикордонні населені пункти, зокрема: Біла Береза, Вовківка, Ходине, Гудове, Попівка, Олександрівка, Середина-Буда, Бобилівка, Гірки, Степок, Тур’я Сумської області.

На лиманському напрямку загарбницька армія атакувала десять разів поблизу населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Ямполівка – в бік Шандриголового, Ольгівки, Ямполя. На сіверському - Сили оборони відбили дві атаки, окупанти намагалися просунутись поблизу Серебрянки та Федорівки.

На краматорському напрямку у середу окупанти здійснили п’ять спроб просунутися вперед в районах Часового Яру, Міньківки, Новомаркового та в напрямку Бондарного. Одне боєзіткнення триває. На Торецькому (поблизу Торецька, Олександро-Шультине, Щербинівки та Олександро-Калинового) ЗСУ зупинили 10 атак ворога, ще один бій триває.

"На покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів: Попів Яр, Федорівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Покровськ, Родинське, Червоний Лиман, Новоукраїнка, Дачне. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 25 атак", - йдеться у зведенні Генштабу.

На новопавлівському напрямку ворог 16 разів атакував в районах населених пунктів: Толстой, Мирне, Макіївка, Воскресенка, Новопіль, а також в напрямку Комишувахи та Темирівки. Чотири бойові зіткнення тривають.

На гуляйпільському напрямку росармія один раз намагалася просунутись вперед поблизу Малинівки. Крім того, ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

Один раз атакував агресор на оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Плавні. На придніпровському напрямку ворог провів три атаки – успіху не мав.

За даними Генштабу, на інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

За даними OSINT-проєкту DeepState, війська РФ мають просування на території Донецької та Запорізької областей, а також на адмінмежі Донецької і Дніпропетровської областей.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Разіного (село Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області), Темирівки (село у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області), Маліївки (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області), Олександрограда (село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області) та в Яблунівці (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні DeepState у телеграмі у середу.

Теги: #генштаб_зсу #війна #бойові_зіткнення

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