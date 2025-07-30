Інтерфакс-Україна
Події
16:37 30.07.2025

Одеська область в сезоні-2026 розширить площі під баштанами до 4 тис. га – Одеська ОВА

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Одеська область в сезоні-2026 розширить площі під баштанами до 4 тис. га – Одеська ОВА
Фото: https://t.me/odeskaODA/

Господарства Одеської області в 2025 році відвели 3,8 тис. га під вирощування баштанних культур, що на 1,5% більше проти минулого року, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у телеграм.

Він уточнив, що кавуни в області вирощують на 2,8 тис. га, дині – на 1 тис. га.

Найбільше баштанів традиційно росте у Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Одеському районах.

"На жаль, через високі температури та тривалу відсутність опадів посіви нині перебувають у пригніченому стані. Наразі аграрії вживають всіх можливих заходів з поливу, аби зберегти врожай", - зауважив він.

Керівник Одеської ОВА прогнзує, що в 2026 році з урахуванням споживчого попиту площі під башатанами розширять до 4 тис. га.

Крім того, аграрії області продовжують розвивати садівництво. Плодовими культурами в 2025 році засаджено 8,1 тис. га, серед них під яблука на 1,3 тис. га, груші — 0,5 тис. га, абрикоси — 0,7 тис. га, вишні — 1,0 тис. га, персики — 0,9 тис. га, сливи — 0,8 тис. га, айва — 0,2 тис. га.

"Вже зібрано врожай з 2,3 тис. га плодових культур. Валовий збір склав майже 30 тис. тонн смачних соковитих фруктів ", - констатував Кіпер.

Теги: #баштанні #одеська_область #кіпер_олег

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