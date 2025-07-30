Масштабну пожежу, що спалахнула на складах внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова, локалізовано – ДСНС

Фото: https://t.me/DSNS_Kharkiv/

Внаслідок російського удару по Васищеву Харківської області спалахнула масштабна пожежа у складській будівлі цивільного підприємства, повідомляє ДСНС.

"Наразі пожежа локалізована! На місці працюють підрозділи ДСНС, зокрема піротехнічний розрахунок і вогнеборці місцевої пожежної команди", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, внаслідок удару 4 особи постраждали, ще одна загинула.