Інтерфакс-Україна
Події
15:33 30.07.2025

Масштабну пожежу, що спалахнула на складах внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова, локалізовано – ДСНС

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Масштабну пожежу, що спалахнула на складах внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова, локалізовано – ДСНС
Фото: https://t.me/DSNS_Kharkiv/

Внаслідок російського удару по Васищеву Харківської області спалахнула масштабна пожежа у складській будівлі цивільного підприємства, повідомляє ДСНС.

"Наразі пожежа локалізована! На місці працюють підрозділи ДСНС, зокрема піротехнічний розрахунок і вогнеборці місцевої пожежної команди", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, внаслідок удару 4 особи постраждали, ще одна загинула.

Теги: #харківщина #дснс #обстріл

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