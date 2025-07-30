Інтерфакс-Україна
Події
15:03 30.07.2025

Окупанти знову завдали удару по будівлі Сумської ОВА, є постраждалі

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Окупанти знову завдали удару по будівлі Сумської ОВА, є постраждалі
Фото: https://t.me/grigorov_oleg/

Армія РФ вдень у середу вдарили по будівлі Сумської обласної військової адміністрації, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"Годину тому росіяни знову вдарили по будівлі Сумської ОДА. Унаслідок удару по центру Сум постраждали люди. 75-річну постраждалу з уламковим пораненням госпіталізували. Людям надається необхідна допомога. Задіяні всі екстрені служби", - написав він у Телеграмі.

Григоров зазначив, що у минулі п’ятницю й суботу ворог уже атакував будівлю обласної державної адміністрації ударними дронами.

"Росія системно б’є по цивільній та адміністративній інфраструктурі, прагнучі залякати людей і дестабілізувати регіон. Низка ударів по будівлі адміністрації свідчать, що ворог може продовжити спроби її знищення. Тому просимо зважати на безпеку й під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та об'єктами критичної інфраструктури", - зауважив глава ОВА.

Втім, Григоров наголосив, що команда Сумської ОВА працює, всі необхідні рішення ухвалюються без затримок.

Як повідомлялось, російські окупанти в суботу, 26 липня, атакували безпілотниками Суми, один із дронів влучив у центр міста, була пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації, повідомив глава ОВА Олег Григоров.

Теги: #сумська_ода #атака_рф #григоров

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