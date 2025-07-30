Кабмін надав можливість включати витрати на кредити в ціну держконтрактів виробників дронів і РЕБ - Свириденко

Кабінет міністрів надав можливість включати до 10% від собівартості витрати на кредити в ціну державних контрактів виробників дронів і РЕБ, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Підтримуємо збільшення виробництва власної зброї. На запит виробників дронів і РЕБ уряд надав можливість включати витрати на кредити в ціну держконтрактів — до 10% від собівартості", - написала вона в телеграм-каналі за підсумками засідання уряду в середу.

За словами Свириденко, це допоможе оборонним підприємствам розвиватися і зменшить фінансовий тиск на них.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, внесено зміни до порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин.

Зокрема, запроваджено механізм включення до ціни державних контрактів (договорів) на виготовлення та поставку безпілотних систем, засобів РЕБ тактичного рівня (їх складових частин) витрат, повʼязаних з обслуговуванням кредитів (позик), необхідних виконавцям держконтрактів (договорів) для виконання зобов'язань з постачання безпілотних систем та засобів РЕБ тактичного рівня вітчизняного виробництва, а також встановлено обмеження граничного розміру таких витрат (не більш як 10% виробничої собівартості товарів, робіт та послу) для запобігання необґрунтованому зростанню ціни продукції.