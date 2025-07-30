Українці можуть залишитися в США до кінця війни, заявив Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявив, що ймовірно дозволить українцям, які виїхали з України через війну, залишатися у Сполучених Штатах до її завершення, повідомляє "Суспільне".

На запитання одного із журналістів чи дозволить Трамп українцям, які виїхали з України через війну, залишитися в США до її закінчення, на що той відповів позитивно: "Я думаю, що так. До нас приїхало багато людей з України, і ми працюємо з ними", - сказав Трамп.

З початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році, США надали прихисток десяткам тисяч українців. За даними Forbes, станом на червень 2025 рік понад 187 000 українців прибули до США завдяки програмі Uniting for Ukraine (U4U).