Інтерфакс-Україна
Події
16:39 29.07.2025

Зеленський і Фредеріксен обговорили євроінтеграцію України

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Зеленський і Фредеріксен обговорили євроінтеграцію України
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, з якою обговорив європейську інтеграцію України.

"Звісно, ми говорили про європейську інтеграцію України, про відкриття першого переговорного кластера. Зараз Данія головує в Раді ЄС. Нам потрібно максимально використати цей час, щоб реалізувати всі необхідні рішення", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Він запевнив, що зі свого боку Україна робить усе, щоб виконувати зобовʼязання перед ЄС.

"Президентський законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів, уже зареєстровано у Верховній Раді. Вдячний Данії за його підтримку. Ми погодилися, що парламент має проголосувати за цей законопроєкт невідкладно, уже цього тижня", - наголосив президент.

Також сторони узгодили двосторонні контакти і в межах ширших міжнародних форматів.

Зеленський подякував Данії за відчутну та сильну підтримку України, яка посилює обороноздатність і допомагає людям.

Теги: #фредеріксен #зеленський

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