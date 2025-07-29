Інтерфакс-Україна
Події
16:23 29.07.2025

Сибіга: Путін відкидає мирні зусилля, необхідна максимальна синхронізація санкцій

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Сибіга: Путін відкидає мирні зусилля, необхідна максимальна синхронізація санкцій
Фото: https://mfa.gov.ua/

Позиція президента США Дональда Трампа щодо Москви є реалістичною та твердою з огляду на те, що Путін відкидає мирні зусилля, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Путін відкидає припинення вогню, уникає зустрічі лідерів та затягує війну. Він припинить терор лише тоді, коли ми зламаємо хребет його економіки, яка вже має системні проблеми, а також позбавимо його воєнний бюджет фінансування. Сполучені Штати, Європа та Група семи мають необхідну силу для цього", - написав Сибіга в соцмережі Х у вівторок.

Він зазначив, що критично важливою є максимальна синхронізація санкцій.

"Зараз слушний момент. Настав час консолідувати єдиний і сильний санкційний кулак і вдарити по воєнному бюджету Росії з усією силою", - підкреслив він.

Міністр також зазначив, що російські чиновники нещодавно вихвалялися, що вони нібито воюють самотужки проти всього Заходу.

"Їм потрібна ця дешева пропаганда, щоб пояснити своєму населенню, чому така велика країна як Росія не досягла жодної стратегічної цілі у своїй повномасштабній війні проти набагато меншої України протягом уже понад трьох років. Але якщо вони вважають себе героями, які самотужки протистоять усьому Заходу, то нехай відчують консолідовану силу всього Заходу та максимальний санкційний тиск", - закликав він.

Українська сторона, зазначив Сибіга, відповідально узгоджує санкції із санкціями союзників.

"Протягом останніх тижнів ми швидко синхронізували попередні пакети санкцій ЄС. Ця робота продовжується. Ми також разом з нашими союзниками вживаємо заходів для усунення лазівок та перешкоджання доступу Росії до технологій. У наступні тижні має відбутися максимальна синхронізація санкцій усіх партнерів проти Росії, щоб збільшити вартість війни для агресора. Ми активно працюємо з партнерами для досягнення цієї мети", - резюмував міністр.

Теги: #путін #санкції #сибіга

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