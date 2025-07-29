Кількість постраждалих в Новоплатонівці зросла до 4, ще 5 осіб загинули

Фото: Нацполіція

За оновленими даними, внаслідок ранкового ворожого обстрілу Новоплатонівки Борівської територіальної громади Ізюмського району Харківської області, четверо мирних мешканців отримали поранення різного ступеню тяжкості, ще п'ятеро - загинули.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За його інформацією, ЗС РФ відкрили вогонь з РСЗВ по магазину, де люди отримували гуманітарну допомогу.

"Внаслідок ворожої атаки загорівся місцевий магазин, де видавали гуманітарну допомогу цивільним громадянам. Пошкоджено автомобіль та приватні будинки, розташовані поруч", - йдеться у повідомленні.