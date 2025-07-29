Інтерфакс-Україна
Події
11:15 29.07.2025

Кількість постраждалих через обстріл колонії у Запорізькій області виросла до 43

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Кількість постраждалих через обстріл колонії у Запорізькій області виросла до 43
Фото: Мін'юст

Кількість постраждалих через обстріл Біленьківської виправної колонії у Запорізькій області виросла до 43, цей удар був нанесений росіянами після того, як прозвучала чітка позиція США, що РФ має закінчити війну, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Наприкінці вчорашнього дня, уже майже опівночі, російська авіація вдарила бомбами по території виправної колонії в Запорізькій області. Це був свідомий удар, цілеспрямований, невипадковий. Росіяни не могли не знати, що бʼють по цивільних у цій колонії. Багато загиблих, ще 43 людини були поранені, і серед них є люди з дуже важкими пораненнями. І це було зроблено вже після того, як прозвучала абсолютно чітка позиція Сполучених Штатів, підтримана світом, що Росія повинна закінчити цю війну й перейти до дипломатії", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Президент наголосив, що Москва заслуговує на дуже жорсткий санкційний тиск, оскільки їх треба примусити до припинення вбивств і миру.

"Я дякую всім, хто в цьому допомагає. Україна вітає зусилля Президента Трампа, його налаштованість досягти миру. Ми дякуємо всім лідерам, які допомагають захищати Україну й тиснуть на Росію. Мир можливий. Але тоді, коли Росія припинить війну, яку сама ж і почала, та припинить знущання з людей", - зазначив Зеленський.

Раніше у Міністерстві юстиції України повідомили, що через авіаційно-бомбовий удар по території Біленьківської виправної колонії загинуло 17 засуджених, ще 42 зазнали поранень.

Теги: #колонія #постраждалі #запорізька_область

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