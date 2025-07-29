Інтерфакс-Україна
Події
10:32 29.07.2025

Внаслідок удару РФ по Біленьківській колонії загинуло 17 засуджених, ще 42 зазнали поранень

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Внаслідок удару РФ по Біленьківській колонії загинуло 17 засуджених, ще 42 зазнали поранень
Фото: Мін'юст

Через авіаційно-бомбовий удар по території Біленьківської виправної колонії загинуло 17 засуджених, ще 42 зазнали поранень, повідомили у Міністерстві юстиції України у вівторок.

"28 липня 2025 року, орієнтовно о 23:28 збройні сили рф здійснили авіаційний удар по території Біленьківської виправної колонії за допомогою чотирьох керованих авіаційних бомб (КАБ). Внаслідок обстрілу повністю зруйновано їдальню установи, суттєвих руйнувань зазнали адміністративний штаб та карантинна дільниця. В результаті удару загинули 17 осіб серед засуджених, ще 42 отримали поранення", - йдеться у повідомленні міністерства у Телеграмі.

Зазначається, що важкопоранені госпіталізовані до лікарень системи МОЗ. Ще близько 40 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, один співробітник установи отримав незначні поранення (осколкове ураження обличчя). Усім постраждалим надано медичну допомогу, вони перебувають під наглядом у медичній частині, черговому підрозділі та інших відділеннях установи.

Як повідомляється, до забезпечення порядку в установі залучено близько 50 співробітників охорони Державної кримінально-виконавчої служби України. Периметр установи не пошкоджено, загрози втечі немає.

В міністерстві наголосили, що обстріл об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема пенітенціарних установ розцінюється як воєнний злочин.

Раніше повідомилось про 16 загиблих і 35 поранених внаслідок ворожої атаки на один із пенітенціарних закладів, за інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Теги: #колонія #удар_рф #загиблі #запорізька

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