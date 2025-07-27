США та ЄС уклали торговельну угоду – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що Сполучені Штати та Європейський союз досягли домовленості щодо торговельної угоди, яка передбачає 15-відсотковий тариф на товари ЄС ввезені до США, і значні закупівлі ЄС американських енергоносіїв і військової техніки, повідомляє Reuters.

Трамп також повідомив журналістам, що угода передбачає інвестиції Європейського союзу в США в розмірі $600 млрд.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що угода передбачатиме 15% мита в усіх напрямках, зазначивши, що це допоможе відновити баланс торгівлі між двома великими торговельними партнерами.

Джерело: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/us-eu-agree-trade-deal-eu-will-see-15-tariff-across-board-2025-07-27/