Інтерфакс-Україна
Події
21:15 27.07.2025

США та ЄС уклали торговельну угоду – ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що Сполучені Штати та Європейський союз досягли домовленості щодо торговельної угоди, яка передбачає 15-відсотковий тариф на товари ЄС ввезені до США, і значні закупівлі ЄС американських енергоносіїв і військової техніки, повідомляє Reuters.

Трамп також повідомив журналістам, що угода передбачає інвестиції Європейського союзу в США в розмірі $600 млрд.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що угода передбачатиме 15% мита в усіх напрямках, зазначивши, що це допоможе відновити баланс торгівлі між двома великими торговельними партнерами.

Джерело: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/us-eu-agree-trade-deal-eu-will-see-15-tariff-across-board-2025-07-27/

Теги: #угода #трамп #єс #сша

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