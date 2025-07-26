Інтерфакс-Україна
Події
21:44 26.07.2025

Зеленський за доповідями розвідок: У РФ відчутні втрати, зараз саме той момент для тиску на неї

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Зеленський за доповідями розвідок: У РФ відчутні втрати, зараз саме той момент для тиску на неї

Президент України Володимир Зеленський закликав здійснити тиск на Росію на тлі її втрат, зокрема, економічних.

"Важливі доповіді були розвідок, служба зовнішньої розвідки, про ефективність санкцій, санкції проти Росії, проти пов'язаних з Росією осіб, втрати у ворога, економічні втрати дійсно відчули", - сказав він у вечірньому відеозверненні в суботу.

Зеленський наголосив, що (санкції – ІФ-У) будуть ще більш відчутні і подякував всім у світі, хто допомагає.

"Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію, натиснути так, щоб вже наступного року війни не було. Вони повинні усвідомити, що перетерпіти у них не вийде. Ми працюємо саме заради цього", - сказав президент.

 

Теги: #тиск #втрати #рф #зеленський

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