Інтерфакс-Україна
Події
13:03 26.07.2025

В Україні буде спекотно, місцями дощі й грози

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В Україні буде спекотно, місцями дощі й грози

В Україні у неділю в західних, Вінницькій, вдень і у Житомирській, місцями в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях помірні, на заході країни місцями значні дощі, грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень у неділю в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер північно-східний, на заході вдень з переходом на південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 17-22°, вдень 25-30°, на заході країни 21-26°; на півдні та південному-сході вночі 20-25°, вдень 29-34°, у південній частині сильна спека 35-38°.

У Києві у неділю, 27 липня, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 20-22°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 27 липня найвища температура вдень була 37,1°в 1909р., найнижча вночі 7,8° в 1898р.

В понеділок, 28 липня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях помірні, місцями значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; у більшості північних та центральних областей місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 17-22°, на півдні до 25°, вдень 29-34°, у південних та більшості центральних областей сильна спека 35-38°, на заході країни 21-26°.

У Києві 28 липня місцями короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 20-22°, вдень 29-31°.

Теги: #погода #укргідрометцентр

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