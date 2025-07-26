Інтерфакс-Україна
Події
10:46 26.07.2025

У лікарні Дніпра померла 21-річна постраждала через нічну масовану атаку - ОВА

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У лікарні Дніпра померла 21-річна постраждала через нічну масовану атаку - ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA/

Число жертв обстрілу ворогом Дніпра збільшилося до трьох, у лікарні померла 21-річна постраждала, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У лікарні Дніпра померла 21-річна постраждала через нічну масовану атаку…За уточненими даними, в обласному центрі постраждали двоє людей. У лікарні знаходиться чоловіки 46 та 33 років. Їхній стан медики оцінюють як середній", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Загалом у Дніпрі та районі загинули три людини та шестеро постраждали.

Також є пошкодження у Камʼянському. Там понівечені багатоповерхівки та навчальний заклад. Загалом вибиті щонайменше 200 вікон. На місці працюють комунальні служби і гуманітарні організації.

Теги: #дніпро #жертви #обстріл

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