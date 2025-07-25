Інтерфакс-Україна
Події
21:24 25.07.2025

Шмигаль повідомив про призначення нових заступників

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Шмигаль повідомив про призначення нових заступників

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про низку призначень заступників міністра оборони, про що повідомив у власному телеграм-каналі у п'ятницю.

"Сьогодні Уряд призначив нових заступників Міністра оборони України. Формуємо професійну та результативну команду, яка здатна впроваджувати системні зміни у секторі оборони за всіма ключовими напрямами: від цифровізації та логістики до виробництва зброї та міжнародної співпраці. Кожному з заступників будуть поставлені конкретні завдання. Перші результати мають бути відчутні максимально швидко", - написав Шмигаль.

Першим заступником міністра оборони України призначено генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, який вже обіймав цю посаду у 2024-25и рр.

Заступником міністра оборони України призначено Сергія Боєва, який з квітня 2025 був на посаді Першого заступника міністра оборони України.

Заступницею міністра оборони України стала Анна Гвоздяр, волонтерка та громадська активістка. З вересня 2023 року вона працювала заступницею Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Заступником міністра оборони України призначений полковник Володимир Заверуха. З 2020 по 2025 обіймав низку керівних посад у Міністерстві оборони України, зокрема – заступника директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України – начальника управління розвитку озброєння та військової техніки. У травні 2025 призначений Першим заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Заступником міністра оборони України призначено майора Юрія Мироненка. З грудня 2024 по лютий 2025 працював заступником Міністра цифрової трансформації України. В лютому 2025 Мироненко очолив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України, де координував впровадження бойової системи DELTA.

Заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації призначена Оксана Ферчук. Вона працювала радницею міністра оборони України у 2022 році, зосереджуючись на цифровізації логістичних процесів. Координувала впровадження системи управління логістичним забезпеченням (SAP), зокрема автоматизацію процесів постачання тилового забезпечення.

 

 

Теги: #міноборони #призначення

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