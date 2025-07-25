Інтерфакс-Україна
Події
17:38 25.07.2025

Качка обговорив з експертами президентський законопроєкт про НАБУ та САП

1 хв читати
Качка обговорив з експертами президентський законопроєкт про НАБУ та САП
Фото: https://pbs.twimg.com/

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка вдруге за тиждень зустрівся з експертами громадянського суспільства для обговорення збереження повної функціональності правоохоронної та антикорупційної систем.

Згідно з повідомленням Офісу віцепремʼєра, ключове питання порядку денного – обговорення внесеного президентом України Володимир Зеленський до Верховної Ради проєкту закону №13533 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Дякую вам за готовність до відкритого діалогу та співпраці. Завдяки зокрема вашій експертизі та попереднім консультаціям вдалось максимально швидко напрацювати проєкт законодавчих змін, спрямований відповісти на виклики та забезпечити інституційну незалежність антикорупційної системи", – цитує Качку пресслужба.

Він підкреслив, що така взаємодія державного сектору та громадянського суспільства вже стає системною, а також зауважив, що в планах подальша регулярна координація з представниками громадянського суспільства. 

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили також питання реалізації трансформацій, передбачених Дорожною картою у сфері верховенства права – зокрема пов'язані з подальшим функціонуванням органів правопорядку.

Як повідомлялося, 24 липня президент Володимиром Зеленським вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо повноважень НАБУ та САП.

Теги: #експерти #качка #набу_сап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:38 25.07.2025
Президентський законопроєкт про НАБУ/САП закріплює процесуальну незалежність керівника і прокурорів САП від генпрокурора – юрист

Президентський законопроєкт про НАБУ/САП закріплює процесуальну незалежність керівника і прокурорів САП від генпрокурора – юрист

18:03 25.07.2025
Вдосконалення НАБУ і САП - не в посиленні політичного контролю, а в підвищенні професійності і прозорості - УКАБ

Вдосконалення НАБУ і САП - не в посиленні політичного контролю, а в підвищенні професійності і прозорості - УКАБ

16:47 25.07.2025
В Єврокомісії наполягають, що інформація про контакт фон дер Ляєн і Зеленського в контексті ситуації навколо НАБУ та САП достовірна

В Єврокомісії наполягають, що інформація про контакт фон дер Ляєн і Зеленського в контексті ситуації навколо НАБУ та САП достовірна

13:10 25.07.2025
Глава МЗС Польщі: Ми донесли до Зеленського, що відмова від боротьби з корупцією – найгірше, що він може зробити

Глава МЗС Польщі: Ми донесли до Зеленського, що відмова від боротьби з корупцією – найгірше, що він може зробити

16:43 24.07.2025
Качка обговорив із послами країн-членів ЄС ситуацію довкола НАБУ та САП

Качка обговорив із послами країн-членів ЄС ситуацію довкола НАБУ та САП

18:02 23.07.2025
Качка обговорив з експертним середовищем ситуацію довкола НАБУ та САП і пошук оптимальних рішень для євроінтеграції України

Качка обговорив з експертним середовищем ситуацію довкола НАБУ та САП і пошук оптимальних рішень для євроінтеграції України

17:23 17.07.2025
Віцепрем'єр з євроінтеграції Качка задекларував 1,6 млн грн доходів за 2024р.

Віцепрем'єр з євроінтеграції Качка задекларував 1,6 млн грн доходів за 2024р.

15:25 17.07.2025
Рада призначила Качку віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Рада призначила Качку віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

11:32 31.03.2025
НАБУ не виправдало очікувань суспільства щодо боротьби з топкорупцією - експерти

НАБУ не виправдало очікувань суспільства щодо боротьби з топкорупцією - експерти

14:04 19.03.2025
Економісти, політологи та експерти заявляють про фіаско миротворчих зусиль Трампа після розмови з Путіним

Економісти, політологи та експерти заявляють про фіаско миротворчих зусиль Трампа після розмови з Путіним

ВАЖЛИВЕ

Трамп про тристоронню зустріч з Путіним та Зеленським: Вона буде, але мала б відбутися ще 3 місяці тому

Трамп розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти РФ раніше, ніж через 50 днів

Щонайменше 2 людини загинули і 6 поранені через ворожі обстріли Донеччини

Ердоган проведе переговори з Трампом і Путіним, щоб дізнатися про їхні наміри щодо зустрічі у Стамбулі

Рада розгляне законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ та САП 31 липня - Стефанчук

ОСТАННЄ

Трамп про тристоронню зустріч з Путіним та Зеленським: Вона буде, але мала б відбутися ще 3 місяці тому

Генпрокурор: На Львівщині підозри отримали 18 посадовців

У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого авіаудару

Трамп розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти РФ раніше, ніж через 50 днів

Скасування рішень про перейменування вулиць на честь захисників України неприпустиме – УІНП

У застосунку Армія+ з'явився новий навчальний курс "Стоп корупція. Уповноважені"

Зеленський поставив завдання: здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу

Житель Хмельниччини отримав 15 років тюрми за підготовку терактів біля підрозділів ТЦК та Нацгвардії

DeepState: Ворог зміг закріпитися у Кам’янському і проводить штурмові дії на Плавні та Степногірськ

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 17-ти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА