Качка обговорив з експертами президентський законопроєкт про НАБУ та САП

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Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка вдруге за тиждень зустрівся з експертами громадянського суспільства для обговорення збереження повної функціональності правоохоронної та антикорупційної систем.

Згідно з повідомленням Офісу віцепремʼєра, ключове питання порядку денного – обговорення внесеного президентом України Володимир Зеленський до Верховної Ради проєкту закону №13533 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Дякую вам за готовність до відкритого діалогу та співпраці. Завдяки зокрема вашій експертизі та попереднім консультаціям вдалось максимально швидко напрацювати проєкт законодавчих змін, спрямований відповісти на виклики та забезпечити інституційну незалежність антикорупційної системи", – цитує Качку пресслужба.

Він підкреслив, що така взаємодія державного сектору та громадянського суспільства вже стає системною, а також зауважив, що в планах подальша регулярна координація з представниками громадянського суспільства.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили також питання реалізації трансформацій, передбачених Дорожною картою у сфері верховенства права – зокрема пов'язані з подальшим функціонуванням органів правопорядку.

Як повідомлялося, 24 липня президент Володимиром Зеленським вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо повноважень НАБУ та САП.