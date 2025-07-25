Інформація щодо людей під завалами у Харкові не підтвердилася

Фото: Харківська ОВА

Під завалами медзакладу у Харкові, пошкодженого внаслідок ворожого авіаудару, не було людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Інформація, що під завалами в Індустріальному районі могли перебувати люди, не підтвердилася. На щастя, всі люди вийшли на зв’язок, з ними все добре", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що з чотирьох постраждалих, яких було шпиталізовано, в лікарні залишається одна людина, її стан оцінюється як легкий.