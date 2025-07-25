МАГАТЕ від початку війни поставило Україні обладнання та приладів для ядерної безпеки більш як на EUR19 млн

Фото: https://www.iaea.org/

МАГАТЕ з початку повномасштабної війни координувало допомогу Україні у вигляді поставок широкого спектру технічного обладнання, медичних приладів та інших предметів, життєво важливих для ядерної безпеки країни, більш як на EUR19 млн, повідомляється на сайті агентства з посиланням на генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі 24 липня.

"Завдяки щедрій підтримці багатьох наших держав-членів та Європейського Союзу ми здійснили поставки на загальну суму понад EUR19 млн, кожна з яких сприяла поліпшенню різних аспектів ядерної безпеки", — сказав він.

В агентстві проінформували, що за останні тижні за підтримки Бельгії, ЄС та Японії відбулося ще кілька поставок. Зокрема, обласна державна лабораторія в Миколаївській області, яка серйозно постраждала від руйнування Каховської греблі в середині 2023 року, отримала ПЛР-циклер в реальному часі для швидкого й точного аналізу. Цо допоможе їй боротися з поширенням захворювань внаслідок повені.

Своєю чергою медсанчастина Рівненської АЕС отримала ультразвукову систему, а одне з дочірніх підприємств НАЕК "Енергоатом" – кріостатну систему, що забезпечує безперервність послуг після відключень електроенергії та проблем з поставками рідкого азоту.

Крім того, МАГАТЕ цього тижня надало Україні вантажний транспортний засіб для перевезення радіоактивних матеріалів. Зокрема, державне підприємство "УДВП Ізотоп", котре займається поводженням з радіоактивними матеріалами медичного, промислового та іншого призначення, отримало вантажівку, профінансовану ЄС та Швецією.

За словами Гроссі, це 150 поставка обладнання для підтримки ядерної безпеки України під час війни.