У Херсоні росіяни вбили працівника комунального підприємства - ОВА

Фото: Фб Прокудіна

Російські окупаційні війська атакували безпілотником транспортний засіб у Херсоні, загинув працівник комунального підприємства, ще двоє його колег зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"У Херсоні росіяни вбили працівника комунального підприємства. Через атаку ворожого БпЛА на транспортний засіб загинув чоловік 1972 року народження", - написав він у телеграмі у пятницю.

За даними глави ОВА, двоє колег загиблого дістали тяжкі травми. У ці хвилини медики продовжують боротися за їхні життя.