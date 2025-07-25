Інтерфакс-Україна
Події
10:59 25.07.2025

"Укрзалізниця" тестово поширює верифікацію через "Дію" на 5 внутрішніх поїздів

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"Укрзалізниця" тестово поширює верифікацію через "Дію" на 5 внутрішніх поїздів
Фото: https://t.me/tkachenkotymur

"Укрзалізниця", у відповідь на дефіцит квитків, поширює у тестовому режимі верифікацію через "Дія.Підпис", яка працює для міжнародних рейсів, також і для п'яти популярних внутрішніх поїздів.

"Продовжуємо використовувати всі способи, щоби зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. Відтак з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через "Дія.Підпис", - йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з ним, на першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на рейси: №105/106 Одеса-Київ; №91/92 Львів-Київ; №29/30 Київ-Ужгород; №12 Львів-Одеса та №27/28 Київ-Чоп.

Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне.

Нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців.

"Укрзалізниця" також зазначила, що продовжує роботу над запровадженням авторизації у застосунку через BankID.

Теги: #дефіцит #укрзалізниця #діяпідпис #квитки

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