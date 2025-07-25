Національний молитовний сніданок в 2025р буде наймасштабнішим за всю історію України - заступниця голови ОП Ковальська

Фото: https://www.facebook.com/

Заступниця голови Офісу президента Олена Ковальська заявляє, що Національний молитовний сніданок в 2025 році буде наймасштабнішим за всю історію України.

"Вчора на зустрічі ми розповіли про майбутній Національний молитовний сніданок, який буде наймасштабнішим за всю історію України. А Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликала провести в День незалежності Всесвітню молитву за Україну", - написала Ковальська в мережі Facebook по результатам виступу на щорічній нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

Вона також підкреслила, що віруючі всіх конфесій допомагають Україні і роблять все для спільної перемоги.

"У свою чергу я закликала послів максимально долучатися, спільно з релігійними лідерами", - написала Ковальська.

Національний молитовний сніданок - це щорічна міжконфесійна подія, яка об’єднує політичних, релігійних, громадських і міжнародних лідерів у молитві за Україну, за мир, єдність, перемогу, справедливість і духовне оновлення. Як зазначається на офіційному ресурсі Молитовного сніданку, цьогоріч подія відбудеться 25 серпня в Києві, зібравши українських високопосадовців, міжнародних друзів України, представників духовенства, військових, капеланів, родини загиблих героїв, а також благодійні організації та молодіжних лідерів.

Як повідомлялося, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликає релігійних лідерів, духовенство, релігійні громади та віруючих усього світу підтримати ініціативу проведення 24 серпня 2025 року Всесвітньої молитви за Україну.