Інтерфакс-Україна
Події
10:50 25.07.2025

Зеленський спростував інформацію про просування РФ на фронті

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Зеленський спростував інформацію про просування РФ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про просування РФ на фронті.

"Вони (росіяни – ІФ-У) не просуваються. Там дуже важко нашим хлопцям. І важко всюди. І "русскім" дуже важко - це для нас добре. І "русскіє" не хочуть воювати. Окрім їх керівництва. І все це відчувається. Їх більше. Більший тиск. Більша мобілізація. Тому більше ризиків у нас", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в четвер.

При цьому, за його словами, росіяни справді пробують зробити прорив, але серйозних немає проривів.

"Вони розуміють, що отримають по шапці. І тому вони роблять більш військово-інформаційні операції. Як ситуація з Покровськом. Скільки разів зайшло ДРГ? Я розмовляю з військовим, зараз з Сирським. Каже, за цей час, 5-7 разів. Дві людини, шість людей", - сказав Зеленський.

Він додав, що одного разу росіяни спробували закріпити 12 людей. "Пробують зняти якесь відео: поставити прапор, зафільмували… і всі знищуються нашими захисниками", - наголосив Зеленський.

Також він повідомив, що на Сумському напрямку ситуація набагато краща, ніж була, "за цей місяць-півтора, думаю, там є нормальні кроки".

Президент зазначив, що росіяни тиснуть на Покровському, Харківському, Куп’янському напрямках, але Сили оборони стоять.

Водночас, за словами глави держави, для росіян умовний успіх – це Дніпропетровська область, оскільки "вони з цього можуть робити інформаційні перемоги".

"Там така сама ситуація, як у Покровську. Вони заходять – там є поле. Все одно зайшли вони туди чи не зайшли. Там просто живого місця немає на цьому полі. Там ніхто не стоїть. Просто люди на відтяжці стоять і знищують все, що можна", - сказав Зеленський.

Теги: #війна #просування #зеленський

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