Інтерфакс-Україна
Події
10:30 25.07.2025

В Україні немає російських дітей – Зеленський щодо вимог РФ після перемовин у Стамбулі

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В Україні немає російських дітей, це пішов новий трек, відреагував президент України Володимир Зеленський на вимоги РФ про повернення 20 російських дітей та 30 жителів Курщини.

"Я думаю, що з цим треба розбиратися. У нас їхніх дітей немає. Це якийсь новий трек пішов. В принципі, я не здивований. Чому? Тому що, коли ми говорили про нелегітимність Путіна, як можна з ним мати справу, вони взяли на "озброєння" історію про мою нелегітимність тощо", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами 24-го липня.

Президент зауважив, що як щойно українська сторона говорила, що росіяни не забирають своїх загиблих, "вони почали нам пропонувати обмін тілами".

"Хоча до цього на полі бою це відбувалось немедійно, спокійно, тихо, ніхто не робив такий медійний тиск, який вони зробили. А зараз, бачите, вони зрозуміли, що вони передали нам "рускіх", і потім зрозуміли, що цей тиск вже працює проти них", - додав Зеленський.

Теги: #діти #зеленський #рф

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