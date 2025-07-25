В Тамбовській області уражений завод, який виготовляє порох для російської артилерії – ЦПД

В ніч на п‘ятницю, 25 травня, дрони вразили два важливі об’єкти військово-промислового комплексу росії, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Невинномиський азотний завод у Ставропольському краї - виробник хімічної сировини для вибухівки, зокрема азотної кислоти й аміачної селітри. Це ключовий постачальник для виробництва боєприпасів, включно з артилерійськими снарядами, авіабомбами та РСЗВ", - вказав Коваленко в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, був уражений Котовський пороховий завод у Тамбовській області - одне з найстаріших і стратегічно важливих підприємств ВПК рф.

"Спеціалізується на виробництві широкого спектра порохів - для стрілецької зброї, артилерії, РСЗВ, авіаційних і ракетних систем. Його продукцію використовують десятки оборонних підприємств. Фактично, без Котовська не стріляє ні "Град", ні "Смерч", - наголосив Коваленко.