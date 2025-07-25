Об’єкти ВПК будуть палати, доки росіяни не погодяться на припинення вогню, заявив Єрмак

Фото: https://www.president.gov.ua/

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вкотре наголошує на необхідності припинення вогню.

"росія має припинити вогонь. А поки не припиняє, ось так виглядають обʼєкти ВПК рф", - написав він у телеграм, додавши відповідне відео.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко раніше повідомив, що дрони в ніч проти п’ятниці вразили два важливі об’єкти військово-промислового комплексу Росії: Невинномиський азотний завод у Ставропольському краї і Котовський пороховий завод.