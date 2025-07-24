Зеленський: На удари по Харкову, Одесі та Запоріжжя будуть відповіді

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський анонсував відповідь РФ на удари по українських містах.

"Харків – більш ніж 40 людей постраждали від удару по місту. Одеса – російські дрони пошкодили "Привоз", будинки, вулиці. Нікополь та інші міста, села Дніпровщини – удари FPV по наших цивільних. Херсонщина – авіабомби. Миколаївщина, Запоріжжя – увесь день удари. Звісно, на це все будемо Росії відповідати", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в четвер.

Як повідомлялося, в ніч на четвер РФ атакувала українські регіони 103 ударними дронами та чотирма ракетами, Сили оборони збили 90 ворожих БПЛА та одну крилату ракету.

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок ударів сягнула 44, з них семеро – діти, наймолодшій лише 10 днів. Російські військові випустили з літака Су-34 по місту керовані авіабомби УМПБ-5.

Внаслідок масованої атаки РФ дронами по Одеській області постраждало четверо людей. В Одесі є загиблий. Пошкоджені понад 60 приватних і багатоквартирних будинків, дитячий садок і об’єкти соціальної сфери в центральній частині Одеси, ринок "Привоз". Російський обстріл пошкодив в Одесі 7 об’єктів культурної спадщини, з яких 4 мають статус пам’яток національного значення.