Інтерфакс-Україна
Події
17:28 24.07.2025

Кількість постраждалих у Харкові сягнула 41, наймолодшій лише 10 днів

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Кількість постраждалих у Харкові сягнула 41, наймолодшій лише 10 днів
Фото: ДСНС Харківщини

Кількість постраждалих внаслідок ворожих авіаударів по центру Харкова станом на 17:00 зросла до 41, у тому числі шістьох дітей, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Серед них — шестеро дітей: четверо дівчат віком 28 днів, 1, 10 та 17 років, а також двоє хлопців — 2 місяці та 17 років", - йдеться у повідомленні пресслужби облпрокуратури.

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, російські військові випустили з літака Су-34 поблизу н.п. Строїтель Білгородської області керовані авіабомби УМПБ-5. Дальність пуску - близько 100 км.

Раніше повідомлялося про 38 постраждалих, у тому числі шістьох дітей, їх вік не уточнювався.

Теги: #харків

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