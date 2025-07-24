Інтерфакс-Україна
Події
12:56 24.07.2025

Дощі подекуди з грозами очікуються у західних та північних областях України 25 липня

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Дощі подекуди з грозами очікуються у західних та північних областях України 25 липня

У п'ятницю, 25 липня, короткочасні дощі, місцями грози очікуються вночі на крайньому заході України, вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, на Лівобережжі - північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на півдні країни 18-23°; вдень у західних та північних областях 25-30°, на решті території 28-33°, у більшості південних областей та в Криму місцями сильна спека 35°.

У Києві 25 липня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 25 липня найвища температура вдень була  35,3 в 2015р., найнижча вночі  9,9 в 1954р.

У суботу, 26 липня, в Україні, крім півдня та південного-сходу, місцями короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні країни 18-23°; вдень у західних та північних областях 23-28°, на решті території 28-33°, на півдні країни сильна спека 35-37°.

У Києві 26 липня місцями короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

Теги: #прогноз_погоди

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