Інтерфакс-Україна
Події
11:44 24.07.2025

У Водянському на Донеччині через російський обстріл загинуло троє людей

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У Водянському на Донеччині через російський обстріл загинуло троє людей
Фото: ДСНС

В результаті російського обстрілу у селищі Водянське (Донецька обл.) загинуло троє людей, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Три людини загинули через російський обстріл у селищі Водянське на Донеччині Пошкоджено 5 будинків. Виникла пожежа у житловому будинку. Вогнеборці локалізували загоряння на площі 96 кв. м, однак через повторні обстріли ліквідацію пожежі довелося тимчасово зупинити", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом за добу ворог 24 рази обстріляв регіон. Пошкодження, руйнування та пожежі зафіксовано у місті Добропілля, Костянтинівка, селищі Мирне, селі Новоселівка.

Раніше очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомляв про трьох поранених у Водянському.

Теги: #донецька_область #жертви #обстріл

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